Uno de los grandes escándalos que acompañaron a la Selección de Uruguay en este proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026, fue el enfrentamiento entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa, entrenador de la garra charrúa, y por si fuera poco, este miércoles otra leyenda celeste apuntó contra el estratega.

Esta vez fue el 'Loco' Sebastián Abreu quien cuestionó la forma de trabajar de Bielsa al frente de la Garra Charrúa.

"No supieron como mantener esa línea de valores y respeto. Eso no tiene nada que ver con metodologías, es cultural. Querían dar un salto de calidad. El nombre lo es, pero faltó sentar bases de lo que es Uruguay”, señaló Abreu.

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En entrevista con ESPN Argentina, uno de los máximos ídolos del futbol uruguayo aseguró que el veterano estratega argentino "no respeta" la filosofía ni identidad de juego que históricamente representó a los uruguayos.

“Nadie desconoce su nivel o su jerarquía, pero vos no podés venir a un lugar a imponer tu filosofía sin respetar la cultura de un país”. Además, agregó: “Los entrenadores tienen que saber a dónde llegan, cómo es el día a día, la convivencia, los empleados”.

Las críticas del actual entrenador de los Xolos no fueron nada sutiles, ya que concluyó que cuando él era jugador, “era más importante el utilero que Forlán. Eso generaba una energía y una conexión con el pueblo impresionante. Los valores humanos están por encima del rendimiento futbolístico. Eso ahora se perdió”.

💣🔥”No me gusta Bielsa, no podés imponer tu filosofía sin respetar la cultura del país donde estás. Me genera tristeza porque se echó a perder algo tan lindo que se generó durante 15 años”.



El ‘Loco’ Abreu sobre el presente de la selección uruguaya a un mes del Mundial pic.twitter.com/EeYBIAANjD — PaseClave (@paseclave__) May 13, 2026

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