La espera por el regreso de Gilberto Mora comienza a disiparse en Tijuana y en la Selección Mexicana.

Luego de varios meses fuera por una pubalgia, el joven talento mexicano ya se encuentra en la fase final de su recuperación y apunta a reaparecer con los Xolos en el actual torneo de Clausura 2026.

El técnico Sebastián Abreu confirmó la noticia tras la victoria por la mínima diferencia ante Tigres en la Jornada 13, resultado que dio impulso anímico al equipo fronterizo.

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El estratega uruguayo dejó claro que Mora ya está disponible para integrarse al plantel, aunque su vuelta a la competencia se dará con cautela.

¿Cuándo será el esperado regreso de la joya de la Selección Mexicana y Xolos?

"Está apto para ser parte del plantel y poder contemplarlo para la parte final del campeonato, solamente hay que dosificar, tampoco vamos a hacer locuras", comentó el entrenador, quien prioriza la salud del futbolista por encima de cualquier urgencia deportiva.

El cuerpo técnico busca evitar cualquier riesgo de recaída, sobre todo porque el panorama internacional también entra en juego.

Mora es considerado una de las promesas de la Selección Mexicana y su presencia en la próxima Copa del Mundo representa un objetivo central tanto para el jugador como para la institución.

Durante los últimos días, el juvenil ya participó en entrenamientos junto al resto del equipo, lo que marca un avance significativo en su proceso.

Sin embargo, su reaparición oficial aún no tiene fecha definida, ya que dependerá de su evolución física y del análisis médico.

Abreu también reconoció el trabajo del equipo multidisciplinario del club, que acompañó la recuperación del futbolista en todo momento.

"Con Gil, que parecía que no iba a estar en condiciones para estar todo el campeonato, ya está en condiciones, entonces me saco el sombrero con la gente que trabaja en el club que estuvo 24/7 para poder darle lo mejor a Gil y el premio e ese, que todos lo vamos a poder disfrutar, sabiendo que la prioridad es que llegue a la Copa del Mundo", comentó el timonel.