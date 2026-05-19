Javier Aguirre y la Selección Mexicana enfrentan este viernes 22 de mayo una primera prueba antes de la Copa del Mundo de 2026. cuando choquen contra su similar de Ghana en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Este duelo llega luego de días de concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), desde el 6 de mayo, y con jugadores principalmente de la Liga MX, aunque se han ido integrando pizas que militan en Europa.

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¿Cuándo y dónde ver el siguiente partido de la Selección Mexicana?

En cuanto a la actividad en cancha, el siguiente compromiso del conjunto nacional será ante la selección de Ghana.

El encuentro se disputará el 22 de mayo a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc. Este duelo forma parte de los tres partidos amistosos programados como cierre de preparación.

Día: 22 de mayo

Hora: 13:00 horas

Lugar: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Transmisión: TV Azteca, Canal 5, TUDN, ViX Premium