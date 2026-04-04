México vs Ghana: ¿Cuánto cuestan los boletos para el partido en el estadio Cuauhtémoc?

La Selección Mexicana finalizará su preparación rumbo a la Copa del Mundo con tres partidos amistosos. Uno de ellos, ante su similar de Ghana en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Dicho compromiso está programado para el 22 de mayo, en punto de las 13 horas, tiempo del Centro de México.

Último entrenamiento de la Selección Mexicana, antes de enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca - Foto: @miseleccionmx en X

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Luego de empatar ante Portugal y Bélgica, y dejar buenas sensaciones dentro del campo, los aficionados se ilusionan de a poco para ver al Tri de cara al Mundial.

Sin embargo, los precios de las entradas para ver al Tri ante Ghana sorprendieron a varios aficionados por los altos costos de los mismos.

¿Cuánto cuestan los boletos para el México vs Ghana?

De acuerdo a los precios establecidos por la plataforma Boleto móvil, el boleto más caro es de 3 mil 189 pesos correspondiente a Platea Oriente y Platea Poniente.

Después, le siguen las siguientes zonas del estadio:

Platea Plus: 2 mil 717 pesos mexicanos.

Cabecera Norte: 2 mil 127 pesos.

Cabecera Sur: 2 mil 127 pesos.

Rampa Oriente: Mil 419 pesos.

Rampa Poniente: Mil 419 pesos.

Rampa: Mil 183 pesos,

Rampa Sur: Mil 183 pesos.