La Selección Mexicana está a menos de 70 días de comenzar su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El Tri será el encargado de disputar el partido inaugural ante Sudáfrica el jueves 11 junio, sobre la cancha del estadio Banorte.

De momento, ya suma cinco partidos consecutivos sin perder, con saldo de tres victorias (Panamá, Bolivia y Islandia) y dos empates (Portugal y Bélgica).

Aunque es cierto que el equipo todavía genera dudas, tanto en su funcionamiento como en los jugadores que formaran parte de la lista de convocados del Vasco.

Conoce quiénes son los futbolistas más costosos de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo / FOTO: Imago7

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Por tal motivo, ya existe cierta presión sobre Javier Aguirre porque no ha podido encontrar un once titular definido y el Mundial 2026 está cada vez más cerca de arrancar.

Christian Martinoli, fiel a su estilo, no dudó en mandarle un contundente mensaje al timonel tricolor en el podcast que tiene con Luis García, 'Farsantes con Gloria'.

“Vasco, ya déjate de mamadas, ya está… es más márcale ahorita al Vasco, mándale una foto y dile que ya está. Tenemos ocho defensas, siete delanteros…”, señaló el narrador deportivo de TV Azteca.

Aunque claro, las palabras del cronista no fueron en un sentido peyorativo; simplemente, se expresó como suele a hacerlo, de manera natural, al momento de “pedirle” al experimentado entrenador mexicano que confíe en los elementos que eligieron.

“VASCO, YA DÉJATE DE MAM…” 😳



El Doctor y el Nalgón ya armaron su lista de 26 convocados para el Mundial y de paso le mandaron un mensaje a Javier Aguirre 👀



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Por su parte, el Doctor García añadió que está seguro que los jugadores que pusieron, son prácticamente los que elegirá el técnico Tricolor para la Copa del Mundo.

“Ahorita hay una lista creo de 75, o sea todos los de la Liga MX van. ¿Estamos bien? Esta es nuestra lista y me parece que neta nos podemos equivocar con uno, publícala”, manifestó Luis García, quien confeccionó los nombres, junto con Christian Martinoli.