El ambiente rumbo a la comienza a tomar fuerza fuera de las canchas.

En esta ocasión, el brasileño Ronaldinho se suma a la antesala del torneo con un proyecto que combina su pasión por la música y su legado en el futbol.

Lee también

El campeón del mundo en 2002 anunció la creación de “Tu Música”, un sello discográfico con sede en Miami que busca convertirse en una plataforma internacional para artistas de distintos géneros y regiones.

El lanzamiento del sello no llega solo. Como primer gran proyecto, Ronaldinho prepara un álbum colectivo inspirado en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“La música siempre ha sido una parte importante de mi vida. Me ha acompañado en los momentos más importantes, tanto dentro como fuera del campo. Ahora quiero llevar esa energía a todas partes, conectando culturas y creando oportunidades para artistas de cualquier lugar”, detalló el exfutbolista del FC Barcelona en una de sus publicaciones compartidas en sus redes sociales.

Reconocido por su estilo alegre y creativo dentro del terreno de juego, Ronaldinho ahora intenta trasladar esa misma esencia a la música. Su cercanía con ritmos como la samba ha sido una constante a lo largo de su vida, por lo que este paso luce como una evolución natural en su trayectoria.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Revelan el motivo que causó que un aficionado perdiera la vida y dejara decenas de heridos en Perú

Lo viral

Revelan el motivo que causó que un aficionado perdiera la vida y dejara decenas de heridos en Perú
El curioso error de Carlos Guerrero en el Viernes Botanero; esto le pasó al "Warrior"

Lo viral

El curioso error de Carlos Guerrero en el Viernes Botanero; esto le pasó al "Warrior"