El ambiente rumbo a la Copa del Mundo de 2026 comienza a tomar fuerza fuera de las canchas.

En esta ocasión, el brasileño Ronaldinho se suma a la antesala del torneo con un proyecto que combina su pasión por la música y su legado en el futbol.

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El campeón del mundo en 2002 anunció la creación de “Tu Música”, un sello discográfico con sede en Miami que busca convertirse en una plataforma internacional para artistas de distintos géneros y regiones.

El lanzamiento del sello no llega solo. Como primer gran proyecto, Ronaldinho prepara un álbum colectivo inspirado en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“La música siempre ha sido una parte importante de mi vida. Me ha acompañado en los momentos más importantes, tanto dentro como fuera del campo. Ahora quiero llevar esa energía a todas partes, conectando culturas y creando oportunidades para artistas de cualquier lugar”, detalló el exfutbolista del FC Barcelona en una de sus publicaciones compartidas en sus redes sociales.

Reconocido por su estilo alegre y creativo dentro del terreno de juego, Ronaldinho ahora intenta trasladar esa misma esencia a la música. Su cercanía con ritmos como la samba ha sido una constante a lo largo de su vida, por lo que este paso luce como una evolución natural en su trayectoria.