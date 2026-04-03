La historia que sorprendió al mundo del futbol en 2020 volvió a tomar relevancia luego de más de cinco años de ese escándalo.

El caso que involucró al exjugador brasileño Ronaldinho sumó un nuevo capítulo tras la captura de una figura central en la investigación.

Autoridades paraguayas confirmaron la detención de una mujer señalada como responsable de la falsificación de documentos que derivó en la aprehensión del exastro.

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Aquel episodio marcó la carrera del campeón del mundo, quien arribó a Paraguay junto a su hermano para participar en actividades benéficas.

Sin embargo, su estancia se tornó en una auténtica pesadilla cuando ambos fueron detenidos por portar identificaciones apócrifas. El incidente provocó un escándalo internacional y puso bajo la lupa los controles migratorios del país sudamericano.

Durante casi un mes, el exfutbolista permaneció recluido en una instalación policial en Asunción. Posteriormente, tras el pago de una millonaria fianza, obtuvo arresto domiciliario en un hotel de lujo, donde aguardó la resolución de su situación legal.

El proceso concluyó meses después con una multa económica y una donación impuesta por la autoridad judicial, lo que le permitió recuperar su libertad.

En paralelo, las investigaciones apuntaron hacia una red que facilitó los documentos falsificados. La justicia identificó a una empresaria de eventos como pieza clave en la organización del viaje y en la obtención de los papeles irregulares.

Desde entonces, su paradero se convirtió en un misterio, mientras las autoridades mantenían activa una orden de captura en su contra.

¿Quién es la empresaria acusada de falsificar documentos del ídolo brasileño Ronaldinho?

Fue hasta ahora que se confirmó la detención de Dalia López, quien permanecía prófuga desde marzo de 2020.

La mujer fue localizada en una residencia particular en Asunción, donde agentes realizaron un operativo que culminó con su captura sin incidentes. Según reportes oficiales, en el inmueble se aseguraron más de 200 mil dólares en efectivo.

Tras su detención, López declaró ante medios locales que decidió entregarse por temor a que su integridad física estuviera en riesgo. Sobre ella pesan cargos por producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.