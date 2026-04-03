El regreso de Cristiano Ronaldo marcó la diferencia en la contundente victoria del Al Nassr por 5-2 sobre el Al Najma, en duelo correspondiente a la jornada 27 de la Liga de Arabia Saudita.

La estrella del balompié internacional era de una de las figuras esperadas en el partido entre la Selección Mexicana y Portugal del pasado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca, sin embargo, el atacante lusitano se perdió el partido debido a una lesión, lo cual fue lamentado por cientos de aficionados mexicanos.

Luego del partido del Tricolor ante los lusos, CR7 ha comenzado a tener actividad. A media semana, su equipo, el Al Nassr reportó que el delantero ya había tenido actividad en el terreno de juego con el balón, todo como parte de su rehabilitación. Ahora ya regresó en un partido oficial y lo hizo de gran manera.

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El delantero portugués reapareció después de 34 días fuera de actividad y lo hizo con autoridad al firmar un doblete que reafirma su impacto en el equipo arabe.

¿Cómo fue el regreso de Cristiano Ronaldo a la actividad?

El conjunto local encontró resistencia durante la primera mitad. El Al Najma sorprendió antes del descanso con un tanto de Rakan Al Tulayhi al minuto 44, lo que generó incertidumbre en el líder del campeonato. Sin embargo, la reacción llegó en el tiempo añadido gracias a las anotaciones de Abdullah Al Hamdan y del senegalés Sadio Mane, quienes dieron la vuelta al marcador en cuestión de minutos.

Para la segunda mitad, el encuentro mantuvo su intensidad. El brasileño Felippe Cardoso empató de nueva cuenta para la visita, pero la respuesta del Al Nassr no tardó en llegar.

Cristiano Ronaldo apareció con determinación: primero convirtió desde el punto penal al minuto 56 y después amplió la ventaja al 73 tras aprovechar un servicio desde la banda derecha.

El delantero luso salió de cambio a diez minutos del final, ya con el partido encaminado. En el tiempo agregado, Sané puso cifras definitivas al encuentro y selló una goleada que refleja el dominio del líder del campeonato.

Cristiano Ronaldo, por su parte, alcanzó los 967 goles como profesional, cifra que fortalece su legado como uno de los máximos goleadores en la historia del futbol mundial.