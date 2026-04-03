El Santos Laguna busca un cambio de rumbo y ha tomado una decisión clave en su estructura.

El club lagunero eligió a Gonzalo Pineda como su nuevo director deportivo, en un movimiento que pretende estabilizar el proyecto deportivo tras meses complicados.

El conocido “Gonzo” llegó la mañana de este viernes a Torreón con la misión de cerrar su contrato y comenzar de inmediato sus funciones.

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La directiva contempla que el exentrenador tenga un acercamiento rápido con el plantel, incluso entre viernes y sábado, antes del compromiso ante el América en el estadio TSM Corona.

¿Cómo fue la etapa de Gonzalo Pineda como exseleccionado mundialista?

Como jugador, Pineda también dejó huella con la Selección Mexicana, con la que disputó la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 bajo el mando de Ricardo La Volpe.

Participó en cuatro encuentros, tres de ellos como titular.

Ahora, desde los escritorios, Gonzalo Pineda asume la responsabilidad de devolver a Santos Laguna al protagonismo que su historia exige.

Este reto representa una nueva etapa en la carrera de Pineda, quien ya cuenta con experiencia en los banquillos, pero vivirá su primera oportunidad como directivo en la Liga MX.

Uno de los puntos que juega a su favor es su conocimiento del entorno de Grupo Orlegi, consorcio dueño de Santos y que también controla al Atlas FC.

Pineda dirigió al conjunto rojinegro entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, lo que le permitió entender la filosofía institucional y la forma de trabajo dentro del grupo.

Antes de su etapa en el futbol mexicano, el exmediocampista inició su trayectoria como entrenador en el Atlanta United FC en 2021, donde permaneció hasta el verano de 2024. Su paso por la MLS fortaleció su preparación táctica y su manejo de grupo, elementos que ahora buscará trasladar al ámbito directivo.