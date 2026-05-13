El América no vive su mejor momento institucional, menos después de haber sido eliminados del torneo Clausura 2026 por los Pumas y para colmo, por si faltara algo, el máximo goleador en la historia del club, Luis Roberto Alves "Zague", reventó al delantero Henry Martín y dio a entender que las Águilas deben buscar a otro jugador.

El exgoleador del América dijo presente en un foro de Forbes México y aseguró que el mejor momento de Henry ya pasó.

“Es ley de vida. Ya se notó que a Henry le costó mucho trabajo. Ya no es el Henry que conocimos, que tuvo un gran momento, su apogeo, inclusive siendo un elemento que estaba peleando un puesto para la Selección Nacional”, confesó Zague.

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Sin embargo, lo más duro de sus declaraciones fue cuando dio a entender que América debe encontrar a otro artillero.

“América no puede darse el lujo de no tener un centrodelantero goleador. Es una realidad que Henry Martín ya no es una garantía de gol como lo fue en el famoso tricampeonato del América”, concluyó.

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