Edson Álvarez, del Fenerbahce turco, Jorge Sánchez, del PAOK griego, y Mateo Chávez, del AZ Alkmaar neerlandés, se unieron este lunes a la concentración de la Selección Mexicana que se prepara para el Mundial 2026.

"La dirección deportiva de selecciones nacionales informa que los jugadores Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez se integraron a la concentración de la selección mexicana", escribió el seleccionado nacional a través de un comunicado.

Los tres jugadores formarán parte del grupo que enfrentará los tres últimos partidos de preparación de cara al debut de México en el Mundial el próximo 11 de junio en el partido ante Sudáfrica que se realizará en el Estadio Banorte.

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El primero de los tres amistosos que jugará la selección mexicana será el próximo viernes ante Ghana en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, al centro oriente de la capital del país.

El segundo duelo será contra la selección de Australia en el Rose Bowl en Pasadena, California, Estados Unidos.

México cerrará su preparación para la Copa del Mundo con el duelo ante Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca, a 63 kilómetros del centro del país.

Edson Álvarez es uno de los líderes del equipo del seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre.

Álvarez se recuperó de una lesión en el tobillo, que sufrió a principios de este año, por lo que su actividad en el cierre de la Super liga turca fue limitada.

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Jorge Sánchez, es otro de los hombres de confianza de Aguirre, a pesar de que también ha tenido un desempeño irregular con su equipo en Grecia.

De su lado, con 22 años, Mateo Chávez es una de las jóvenes promesas que se distinguió gracias a su regularidad en el AZ Alkmaar de la Eredivisie.

Alvarez, Sánchez y Chávez se unen a Guillermo Ochoa como los jugadores que juegan en el extranjero y que ya están con la selección, que espera al resto de sus elementos en lo que resta del mes.

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