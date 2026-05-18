Son Heung-min comandará a Corea del Sur en el Mundial después de que el entrenador Hong Myung-bo anunciara el sábado su convocatoria de 26 jugadores.

El torneo, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, será el cuarto Mundial para Son, quien dejó Tottenham el verano pasado tras 10 años en la Liga Premier y fichó con el Los Ángeles FC de la MLS.

También será la 11ma participación consecutiva de Corea del Sur, una racha que se remonta a 1986.

Heung Min Son Foto: LAFC
Heung Min Son Foto: LAFC

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El mediocampista Lee Kang-in, del Paris Saint-Germain, y el defensor Kim Min-jae, del Bayern Múnich, también integran la lista para el torneo de 48 selecciones.

Hong convocó al influyente mediocampista Hwang In-beom, aunque la figura del Feyenoord está lidiando con una lesión de tobillo.

“Nuestro objetivo principal será avanzar a los dieciseisavos de final", dijo Hong en Seúl.

Corea del Sur alcanzó los octavos de final en 2022, tras derrotar a Portugal en el último partido de la fase de grupos, y luego perdió ante Brasil.

Corea del Sur disputará sus tres partidos del Grupo A en México. Debutarán el 11 de junio contra la República Checa en Monterrey, antes de enfrentarse a México en Guadalajara una semana después y cerrar contra Sudáfrica en Monterrey el 24 de junio.

Lista de Corea del Sur para el Mundial

Arqueros: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).

Defensores: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Múnich), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Estrella Roja Belgrado), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Wien), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Yu-min (Sharjah).

Volantes: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolves).

Delanteros: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besitkas), Cho Gue-sung (Midtjylland).

Mateo Chávez, Marcel Ruiz y Kangin Lee, durante un partido amistoso entre la Selección Méxicana y Corea del Sur. FOTO: Imago7
Mateo Chávez, Marcel Ruiz y Kangin Lee, durante un partido amistoso entre la Selección Méxicana y Corea del Sur. FOTO: Imago7
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