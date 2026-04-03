El exfutbolista mexicano Moisés Muñoz reapareció públicamente luego de que se reportara su hospitalización de emergencia en la Ciudad de México, situación que encendió las alarmas entre seguidores y figuras del futbol nacional.

A través de redes sociales, el exportero ofreció detalles sobre su estado de salud y desmintió versiones iniciales que apuntaban a una cirugía por apendicitis.

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Días atrás, información difundida por TUDN señaló que el exjugador del América había sido ingresado a un hospital privado tras presentar un dolor abdominal intenso.

La noticia generó preocupación, debido a la relevancia de Muñoz en la historia reciente del futbol mexicano, así como por su recordado paso con Monarcas Morelia y la Selección Mexicana.

Sin embargo, el propio Muñoz aclaró lo ocurrido mediante un video en el que explicó que su padecimiento no correspondía a apendicitis,

¿Por qué motivo fue internado de emergencia Moisés Muñoz?

De acuerdo con el propio excancerbero, todo se debió a cálculos renales y una oclusión en el colon, condiciones que le provocaron fuertes molestias físicas, pero que no requirieron intervención quirúrgica.

"¿Qué onda bandita cómo están? Aquí estoy reportándome nada más para aclarar algunas 'cosillas' que sucedieron estos días, para ser más específicos el miércoles (1 de abril) y contarles un poquito qué fue lo que sucedió. Primero que nada agradecer a mis amigos, conocidos, familiares y gente, aficionados que se preocuparon y me mandaron mensajitos preguntando si estaba bien", inició Moi.

El exguardameta detalló que comenzó a sentirse mal desde su salida de Tulum hacia la capital del país, donde tenía compromisos laborales relacionados con la inauguración de espacios deportivos junto al funcionario César Cravioto. Ante el incremento del dolor, decidió acudir a urgencias, donde recibió atención médica inmediata.

"Al final de cuentas terminaron siendo unos cálculos renales, mejor conocidas como piedritas en el riñón las que me estaban doblando del dolor, no fue apendicitis...", detalló.

Muñoz aseguró que ya se encuentra estable y recuperándose junto a su familia en Tulum, agradecido por las muestras de apoyo. Su mensaje puso fin a la incertidumbre y confirmó que su estado de salud evoluciona de forma favorable.