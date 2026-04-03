La 'Hormiga' González consigue un nuevo logro ¿Javier Aguirre lo dejará fuera del Mundial?

Armando ‘La Hormiga’ González atraviesa el mejor momento de su carrera y se consolida como una de las figuras más destacadas del futbol mexicano.

A sus 22 años, el delantero de las Chivas no solo lidera el ataque rojiblanco, también acumula logros que fortalecen su candidatura para integrar la Selección Nacional en la Copa del Mundo de 2026.

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El atacante originario de Celaya ha firmado una campaña sobresaliente hasta la jornada 12.

En el actual ciclo futbolístico 2025-26 suma ya 22 anotaciones, con 12 goles en el Apertura 2025 y 10 en lo que va del Clausura 2026.

Esa cifra le permitió superar la marca que había impuesto Javier “Chicharito” Hernández en una sola temporada con el club tapatío, lo que lo coloca en un lugar privilegiado dentro de la historia reciente de la institución.

Además, su rendimiento en el torneo actual lo tiene en la cima de la tabla de goleo, donde comparte el liderato con Joao Pedro, del Atlético de San Luis.

Su constancia frente al arco ha sido determinante para que el Guadalajara se mantenga como líder general. El impacto de González no se limita a los goles. Bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, el joven delantero se ha convertido en un elemento indispensable por su intensidad, movilidad y capacidad para presionar a las defensas rivales.

Aunque ha tenido oportunidades bajo el mando de Javier Aguirre, la competencia en la delantera es alta, con nombres como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Germán Berterame y Julián Quiñones.

¿Cuál fue el nuevo logro de Armando González que Javier Aguirre no debe dejar pasar?

Sin embargo, González responde en la cancha. Su más reciente reconocimiento como Jugador del Mes de marzo en la Liga MX refuerza su argumento.

Durante ese periodo, anotó cinco goles en cuatro partidos, todos con victoria para su equipo.

La Liga BBVA MX destacó su actuación con el mensaje: "Armando González aportó 5 goles en marzo para Chivas, que junto a los votos lo respaldan como el Jugador del Mes".

¡ H O R M I G O L! ⚽️🐜



Armando González aportó 5️⃣ goles en marzo para @Chivas, que junto a los votos lo respaldan como el #JugadorDelMes. 🐐#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/xpgk8nTBdl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 2, 2026

Con números y actuaciones contundentes, ‘La Hormiga’ insiste en no quedar fuera del radar rumbo al Mundial.