El futbol enfrenta un nuevo episodio trágico tras un incidente, donde una aglomeración en un estadio dejó como saldo una persona sin vida y a decenas de aficionados heridos.

El suceso ocurrió luego de la reciente Fecha FIFA de marzo, periodo que marcó el cierre de los repechajes rumbo al Mundial 2026 y el regreso de las Ligas locales.

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De acuerdo con reportes oficiales, el incidente se registró en el futbol peruano.

Fue específicamente en el estadio Alejandro Villanueva, casa de Alianza Lima, donde cientos de seguidores se concentraron en la tribuna sur del inmueble.

La multitud se reunió en apoyo a su equipo, que se preparaba para disputar un partido ante su histórico rival, Universitario de Deportes.

La policía informó que varios de sus elementos participaron en labores de rescate tras detectar personas atrapadas debido a “la masiva concurrencia de aficionados”.

Las autoridades detallaron que su intervención tuvo como objetivo restablecer el orden y facilitar la atención a los afectados dentro del inmueble.

Por su parte, el brigadier de bomberos, Marcos Pajuelo, confirmó la gravedad del incidente. “Desconocemos la posible causa”, declaró a medios locales, al tiempo que señaló que los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la capital peruana para recibir atención médica.

¿La caída de un muro fue la causante de la tragedia?

En un inicio, el Ministerio de Salud reportó el colapso de una pared dentro del estadio, versión que más tarde fue descartada tanto por la policía como por el propio club en comunicados oficiales.

🇵🇪 | Momentos previos al trágico accidente en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), que dejó un hincha fallecido durante el banderazo del Club Alianza Lima, en la antesala del duelo frente a Universitario de Deportes. pic.twitter.com/OzxxhmHjzV — Gonzalo Aguilar Sosa (@gsasoficial) April 4, 2026

Mientras tanto, imágenes difundidas por televisoras locales y a través de las redes sociales mostraron momentos de tensión, con aficionados aglomerados en las gradas.

#LOULTIMO Una pared del estadio Estadio Alejandro Villanueva colapsó durante el banderazo de Alianza Lima, previo al clásico ante Universitario de Deportes, dejando al menos 60 heridos.



Los Bomberos del Perú movilizaron más de 13 unidades para atender la emergencia. pic.twitter.com/bDtFyjERdv — Al Tanto+ (@altantoperu) April 4, 2026

El Ministerio de Salud lanzó de inicio la cifra de 60 heridos. Más tarde, comenzó a circular la información de que el número de lesionados era menor y la cifra rondó los 47 afectados por este lamentable hecho.