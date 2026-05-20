A sus 28 años, Jorge Sánchez decidió volver a Europa con el claro objetivo de demostrar su potencial y pelear un lugar en la Selección Mexicana rumbo a la próxima Copa del Mundo. En esta ocasión el destino fue Grecia, con el PAOK.

Sin embargo, lamenta que eso derive en ocasiones en críticas hacia él o cualquier futbolista; considera que "se desconoce lo que sufre el jugador" en el Viejo Continente.

"Cuando estuve en Cruz Azul demostré un gran nivel donde me tocó gracias a Dios levantar un título (Concacaf) me tocó pelear puestos importantes. El ir a Europa es por las cosas que estoy haciendo bien, a veces creo que se desmerita un poco ese sentido. Ahora yo lo vivo, estando allá veo muchas cosas muy diferentes a las que tienes acá", declaró Sánchez durante la concentración de la Selección Mexicana.

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"Muchas cosas que a veces los de afuera no logran ver. A veces somos muy criticados cuando vamos a Europa, pero realmente no saben lo que vive el jugador, como tu familia, los hijos. En lo personal es parte", enfatizó el surgido de Santos Laguna.

🗣️ "A veces somos muy criticados cuando vamos a Europa, pero muchas veces no saben lo que sufre el jugador"



Jorge Sánchez alza la voz sobre las críticas que reciben los futbolistas cuando deciden ir a Europa 🇲🇽⚽️https://t.co/F00oYh8y6j pic.twitter.com/597gQxjCqx — De10Sports (@De10Sports) May 20, 2026

Desde el fracaso en el Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana y la Federación Mexicana de Futbol han sufrido cambios desde lo estructural, cambios generacionales, en la dirección técnica, pero nada ayuda a la reconciliación con la afición tricolor.

No presta atención a los abucheos de la afición

Durante los partidos contra Portugal y Bélgica, el equipo de Javier Aguirre mostró buen futbol, pero parece insuficiente para el respaldo de la afición, en cambio, recibieron abucheos y un constante repudio, que esperan cambie durante la Copa del Mundo.

"Lo que nos toca hacer es jugar. La afición paga un boleto, tiene el derecho de gritarnos, de apoyarnos, de chiflarnos y ya depende de cada persona y su mentalidad. A nosotros nos toca no escuchar o revertir las cosas, a mí me ha pasado", aseveró el lateral derecho.

El ex de Cruz Azul y América espera que la afición mexicana los apoye durante la siguiente justa mundialista y hace una invitación a todos los fanáticos tricolores.

"No enfocarse tanto en el abucheo y enfocarme en lo que me toca que es jugar. Espero en Dios, también invitar a la gente que cuando empiece el Mundial estén de nuestro lado, que en todo momento nos apoyen y que al fin de todo somos mexicanos y queremos que nos vaya bien en todos los aspectos. Que sea un buen Mundial para nosotros porque la afición lo merece", concluyó Jorge Sánchez.