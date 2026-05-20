La Selección Mexicana entrará en una etapa decisiva de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026 con un compromiso amistoso ante Ghana, rival que pondrá a prueba el nivel del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Después de varios días de concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el combinado mexicano encara este compromiso con el objetivo de fortalecer su funcionamiento colectivo.

Desde el pasado 6 de mayo, el cuerpo técnico reunió a futbolistas de la Liga MX, mientras algunos elementos que militan en Europa se han incorporado paulatinamente a la convocatoria.

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El choque frente a Ghana representa una oportunidad importante para el Tricolor, no solo por el nivel competitivo del rival africano, sino también porque forma parte de la recta final de preparación hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026, certamen que México compartirá como anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

México afronta este duelo con un balance alentador durante el presente año. El conjunto nacional permanece invicto en 2026 tras registrar tres triunfos y dos empates, incluidos resultados destacados frente a selecciones europeas como Portugal, con empate sin goles, y Bélgica, rival con el que igualó 1-1 durante la Fecha FIFA de marzo.

El encuentro se celebrará este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, escenario en el que el estratega nacional revisará opciones antes del debut mundialista.

Javier Aguirre buscará aprovechar el amistoso para observar el rendimiento de varias piezas y ajustar detalles tácticos antes del inicio del torneo mundialista, donde el representativo mexicano tendrá como primer rival a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Para la afición mexicana, este partido también servirá como una oportunidad para observar el estado actual del equipo nacional y conocer posibles variantes en la alineación de cara al torneo más importante del futbol internacional.

México vs Ghana: horario y dónde ver EN VIVO