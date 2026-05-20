El balón ha hecho un recorrido global desde que comenzó a rodar en la Copa Mundial de 1930.

Y tras 22 ediciones, con paradas en América, Europa, Asia y África, se alista para dar un nuevo paso en su evolución al expandir su participación a 48 selecciones, no sin antes haber cerrado un ciclo histórico en Catar 2022.

Lee también Penta Zero Miedo visitó el 'Posscass de Compass' y reventó a Germán con un 'pierrothazo'

Ese largo viaje de casi un siglo comenzó en las canchas de Montevideo, donde apenas 13 selecciones atendieron el llamado original de la FIFA.

A lo largo de sus 22 capítulos, el torneo no solo expandió sus fronteras geográficas, sino que moldeó la cultura popular y transformó un simple juego de pelota en el espectáculo de masas más grande y lucrativo del mundo.

¿Cuáles son los cambios más destacados que ha sufrido la Copa del Mundo?

Durante este trayecto, la competencia asimiló profundas mutaciones: el crecimiento en participantes al pasar a 16, 24 y finalmente 32 selecciones o el cambio de la estatuilla original Jules Rimet en 1974 por el trofeo actual.

El juego dio también la bienvenida a la modernidad con hitos como la transmisión a color en 1970 o la irrupción del videoarbitraje (VAR) en 2018.

Pese a la inmensa cantidad de naciones que han intentado inscribir su nombre en la Copa del Mundo, la gloria ha permanecido como un logro casi inalcanzable.

En las 22 ediciones disputadas, el trofeo más codiciado solo ha sido levantado por ocho países distintos, un selecto club liderado por Brasil con sus cinco coronas, seguido por los cuatro títulos de Alemania e Italia.

Ahora, con la llegada del formato de 48 participantes, las 22 ediciones previas quedan blindadas en la memoria colectiva como el testamento de una época dorada, en la que brillaron figuras como el brasileño Pelé, los argentinos Diego Armando Maradona y Messi, el alemán Franz Beckenbauer o el neerlandés Johan Cruyff.