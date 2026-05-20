La posibilidad de ver a Guillermo Ochoa en una nueva Copa del Mundo tomó fuerza después de una publicación de FIFA relacionada con el guardameta mexicano.

Aunque la Selección Mexicana aún no revela de forma oficial su convocatoria final para el Mundial 2026, las redes sociales del organismo internacional ya dejaron entrever la presencia del experimentado portero.

Lee también Periodista deportivo sufre asalto mientras realizaba un enlace en vivo en pleno programa

¿Cómo fue la confirmación de la FIFA sobre la presencia de Memo Ochoa en el Mundial?

La cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 compartió un video de Memo Ochoa acompañado del mensaje: “Un capítulo más para esta historia... ¡Memo y la Copa Mundial FIFA!”, hecho que despertó expectativa entre los aficionados del Tri, quienes esperan conocer la lista definitiva de futbolistas que disputarán el torneo en Norteamérica.

Un capítulo más para esta historia... 📚🇲🇽



¡Memo y la #CopaMundialFIFA! 🤩 pic.twitter.com/EPbG1yBbXi — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 19, 2026

En caso de concretarse su llamado, el arquero tapatío alcanzará un registro histórico al formar parte del selecto grupo de futbolistas con presencia en seis Copas del Mundo. En esta marca también aparecen nombres de gran peso internacional como Cristiano Ronaldo, quien ya fue contemplado con Portugal, y Lionel Messi, cuyo llamado con Argentina luce probable.

Sin embargo, la participación de Ochoa todavía depende de la decisión del técnico Javier Aguirre, quien únicamente presentó una prelista de 55 elementos.

El portero pelea por uno de los tres lugares disponibles junto a otros nombres como Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Alex Padilla, Antonio Rodríguez y Carlos Moreno.

El recorrido mundialista de Ochoa comenzó en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, torneos donde permaneció como suplente. Después asumió el protagonismo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, ediciones en las que defendió la portería mexicana como titular.