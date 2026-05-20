El Estadio Azteca luce el rostro del Mundial 2026; ya viste el brandeo de FIFA a 21 días del torneo

A solo 21 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el Estadio Azteca ya comienza a transformarse en un escenario completamente mundialista.

El inmueble que se llamará Ciudad de México durante la justa, uno de los recintos más emblemáticos del planeta, ya muestra parte importante del brandeo oficial de FIFA, mientras avanzan las adecuaciones finales para recibir el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio.

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La imagen del torneo empieza a dominar distintos espacios del inmueble, que busca presentar una renovada cara para millones de aficionados y televidentes alrededor del mundo.

A través de la cuenta de X Estadios de México (@MXESTADIOS), se compartieron algunas imágenes en las que se puede apreciar que en la zona alta del estadio ya aparecen mantas oficiales relacionadas con la FIFA y el Mundial, una señal clara de que el recinto entra en la recta definitiva rumbo al evento más importante del futbol internacional.

El Azteca al día.

-Ya colocan el brandeo de FIFA y el Mundial con mantas en la zona alta.

-Casi han terminado de colocar las butacas negras en la lateral 100.

-En el estacionamiento siguen construyendo las zonas hospitality. pic.twitter.com/co8t1Ki9B6 — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) May 20, 2026

Además del brandeo, los últimos ajustes de la remodelación mantienen un ritmo constante. En la lateral 100 casi concluye la instalación de las nuevas butacas negras, uno de los cambios más notorios dentro del inmueble.

Al mismo tiempo, en el estacionamiento continúan los trabajos para construir las zonas hospitality, espacios destinados a ofrecer experiencias premium durante los encuentros mundialistas.

El ahora también llamado Estadio Banorte ocupa un sitio privilegiado dentro de la historia del futbol. Desde su inauguración en 1966, el inmueble recibió partidos inolvidables, incluidas las finales de los Mundiales de 1970 y 1986, torneos donde leyendas como Pelé y Diego Maradona escribieron páginas imborrables para este deporte.

Ahora, con la Copa del Mundo de 2026, el coloso capitalino alcanzará un registro histórico sin precedente: será el único estadio en el mundo que albergará tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, un hecho que fortalece su legado dentro del balompié internacional.