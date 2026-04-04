Israel Reyes vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Se ha ganado un lugar en la Selección Mexicana y es titular con las Águilas del América en la Liga MX.

Ahora, a sólo dos meses de que arranque la Copa del Mundo de Norteamérica, el defensa de 25 años de edad, ha llamado la atención de un buen equipo de la Serie A.

Erik Lira e Israel Reyes con la Selección Mexicana, durante un partido amistoso ante Bélgica, previo al Mundial de 2026 - Foto: EFE

Lee también Estadio Azteca: La estrepitosa cantidad de dinero que pagó Banorte para cambiar el nombre del recinto

¿Qué equipo está interesado en Israel Reyes?

De acuerdo con información de TUDN, el defensor mexicano habría captado la atención de la Roma, histórico equipo del futbol italiano. Esta no sería la primera vez que Reyes es vinculado con un posible interés por parte de La Loba, ya que a principios de año también se hablaba de este posible traspaso.

El equipo de Coapa no ha recibido ninguna oferta formal por su futbolista, aunque se dice que 'La Loba' sigue muy de cerca a Reyes para incorporarlo a sus filas.

Sin duda sería un gran salto en su carrera, ya que el equipo del calcio suele disputar competencias europeas, y podría consolidarlo como inamovible en el Tri.