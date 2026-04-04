El presente de Guillermo Ochoa atraviesa un momento complejo en la recta final de su carrera.

El guardameta mexicano no fue incluido por segundo encuentro consecutivo en la convocatoria del AEL Limassol, club que disputa la fase por evitar el descenso en la Liga de Chipre.

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Su ausencia coincide con un periodo sin actividad tanto a nivel de club como de Selección Nacional.

El último partido que disputó el experimentado portero ocurrió el pasado 14 de marzo, precisamente ante el Omonia Aradippou, duelo que concluyó con derrota de 1-2 para su equipo.

Desde entonces, Ochoa no ha vuelto a tener participación en el terreno de juego, lo que genera dudas sobre su rol actual dentro del conjunto europeo.

En la más reciente jornada, el AEL Limassol logró una victoria importante por marcador de 0-3 frente al mismo Omonia Aradippou. En ese compromiso, el arco fue defendido por Panagiotis Kyriakou, quien respondió de forma sólida bajo los tres postes.

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La situación se vuelve más llamativa tras su reciente paso por la Selección Mexicana. Ochoa fue convocado por el técnico Javier Aguirre para los encuentros amistosos ante Portugal y Bélgica; sin embargo, no tuvo participación en ninguno de los dos compromisos.

El encargado de custodiar la portería fue Raúl Rangel, quien ha comenzado a consolidarse como una de las principales opciones rumbo a la próxima Copa del Mundo.