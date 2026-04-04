Obed Vargas fue titular y jugó todo el partido en la derrota del Atlético de Madrid ante el Barcelona

Disputar 90 minutos ante uno de los mejores equipos en la actualidad no es tarea sencilla. Menos a tus 20 años y en tu séptimo partido en Europa. Ese fue el caso de Obed Vargas, quien jugó todo el partido en la caída del Atlético de Madrid ante el Barcelona, por 2-1.

El mexicano no pudo contribuir directamente en el marcador, aunque jugó un partido aceptable, discreto, sin muchas equivocaciones, pero sin tantos aciertos tampoco.

Uno de los momentos destacados del exjugador del Seattle Sounders, se dio en un mano a mano contra Marcus Rashford en el minuto 78 del juego. Cuando con una buena barrida, logró evitar el desborde el inglés.

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Obed Vargas vs. Marcus Rashford. 🥶🔥



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Cabe destacar que el Atlético de Madrid jugó con uno menos toda la segunda mitad, tras la expulsión de Nicolás González. Por lo que Obed no pudo tener mucho tiempo la pelota en sus pies.

Esta fue la primera vez desde su llegada a la liga española, que forma parte del once inicial y logra disputar los 90 minutos.

Además, esto es una buena noticia para él, y también para la Selección Mexicana de Javier Aguirre, que a dos meses de la Copa del Mundo, el hecho de que Vargas sume experiencia en esta clase de partidos beneficia a ambas partes.