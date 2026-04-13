Santiago Giménez parecía ser uno de los candidatos más afianzados en la delantera mexicana para la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, una lesión en el tobillo derecho le frenó el ritmo de juego, y regresó a las canchas apenas en marzo.

Ahora, en su retorno con el AC Milán, Santi no ha tenido buenos partidos, e incluso, lleva ya varios meses sin poder anotar con el con el conjunto rossonero.

Santiago Giménez volvió a las canchas Foto: AC Milán

Recientemente, en entrevista con la Serie A, el delantero reveló algunas de las razones por las cuales su rendimiento no ha sido el mismo de antes.

Lee también Katia Itzel García reacciona en redes tras las supuestas palabras de Sergio Bueno

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre su lesión?

Al ser preguntado sobre su regreso a las canchas y cómo sobrellevó la lesión que lo tuvo fuera, el canterano de Cruz Azul fue claro.

“Es cierto que jugaba con mucho dolor, pero jugaba y jugar con el Milan era mi sueño. No quería parar, pero mi cuerpo dijo que tenía que parar, los estudios dijeron que necesitaba una operación, pero mi equipo, mi familia y Dios estuvieron conmigo. Hoy me siento más fuerte que antes”, manifestó Gimenez.

Finalmente, expresó su alegría tras volver a los terrenos de juego, en la pasada victoria del Milán ante el Torino por 3-2.

"Sentía miedo porque hace tiempo no jugaba y era la prueba para mi tobillo, pero me sentí bien, pudimos ganar y disfrutamos con la gente en el estadio más hermoso del mundo. Fue algo hermoso”, soltó.