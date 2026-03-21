En la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, Raúl Gutiérrez fue parte de los 22 convocados por Miguel Mejía Barón para representar a México.

Incluso, el Potro disputó los dos primeros partidos (Noruega e Irlanda) del Tricolor en la fase de grupos, lo que considera una “experiencia inolvidable”.

“Es parte de ese sueño que tienes como jugador, es cumplir un objetivo al que todo futbolista debe aspirar. [Tuve] la posibilidad de vestir la playera de la Selección y aprendí cómo debes representarla”, valoró.

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Gutiérrez reconoció que tuvo la fortuna de jugar un Mundial, pero que, realmente, era un sueño que parecía lejano, sobre todo porque comenzó “tarde” su etapa como profesional.

“Fue parte de los objetivos que encontré, porque primero quería ser titular, luego convertirme en importante de mi club, luego ir a un club importante... Jamás pensé en lo del Mundial, [pero] al saber que lo tenía al alcance, trabajé para poder estar y fue una época muy bonita”, aceptó.

De los sentimientos que tuvo en Estados Unidos 1994, mencionó: “Es como un tipo de graduación. Escuchas el himno y no sabes si reír o llorar, es una emoción que te embarga”, detalló.