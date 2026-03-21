En medio de las dudas por su lesión, Gilberto Mora volvió a generar conversación rumbo al Mundial. Y fue su propio entrenador, Sebastián 'El Loco' Abreu, quien dio actualización sobre su estado físico.

Tras la derrota de los Xolos de Tijuana 3-0 ante Necaxa en la Jornada 12 del Clausura 2026, el técnico habló sobre la recuperación del juvenil mexicano y lanzó un mensaje que tranquiliza al entorno del Tricolor.

El uruguayo explicó que el proceso de rehabilitación del mediocampista avanza de forma positiva y que incluso ya comenzó a trabajar nuevamente en el campo con balón.

Gilberto Mora Foto: Imago7

Lee también Chicharito Hernández llora al recordar el penalti que marcó su salida de Chivas

¿Qué dijo 'El Loco' Abreu sobre Gilberto Mora?

“Va muy bien en su proceso, está haciendo trabajo en cancha, trabajó con pelota. Todo va por los carriles que habíamos pactado, sin apresurarlo”, explicó Abreu.

Sin embargo, el estratega dejó claro que la prioridad no es que Mora regrese rápido con Xolos, sino que llegue en condiciones óptimas a la concentración final de la Selección Mexicana antes de la Copa Mundial.

"Todos tenemos claro en el club de que la prioridad es de que esté en óptimas condiciones para la mini pretemporada antes de la Copa del Mundo y que seguramente pueda tener minutos previos al final de campeonato", añadió.

La idea, según el técnico, es que Mora pueda sumar algunos minutos antes de que termine el campeonato, lo suficiente para que recupere ritmo competitivo antes de entrar en la dinámica del Tri.

El joven mediocampista de 17 años de edad, considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano, ha estado fuera durante el Clausura 2026 debido a una pubalgia crónica provocada por sobrecarga de partidos.

Ahora, con su regreso cada vez más cerca, Mora tendrá meses clave para demostrar que puede estar listo para el reto más grande de su carrera: pelear un lugar en la lista final de México para el Mundial de 2026.