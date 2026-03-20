La Selección Mexicana continúa en su preparación para el Mundial 2026, torneo que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

En medio de la expectativa por el certamen, el equipo nacional presentó su uniforme de visitante, una indumentaria que ha llamado la atención tanto por su estética como por su precio.

El nuevo jersey blanco del Tri mantiene una base limpia que resalta por su elegancia.

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El diseño incluye un cuello en V, acompañado por detalles en verde y rojo, colores que representan la identidad nacional. Esta combinación ofrece una imagen sobria, pero con fuerte carga simbólica para los seguidores del equipo.

El conjunto se completa con un short en tono verde oscuro, que incorpora las tradicionales tres franjas en blanco y rojo en los costados. Las medias blancas armonizan con la camiseta y dan equilibrio al uniforme.

En redes sociales, la indumentaria recibió comentarios positivos, con aficionados que destacan su estilo clásico y su conexión con los colores patrios.

¿Cuánto cuesta la segunda playera de la Selección Mexicana para el Mundial?

Sin embargo, el precio del jersey ha generado opiniones encontradas.

La marca Adidas confirmó los costos oficiales de la camiseta de visitante, que ya se encuentra disponible en su tienda.

La versión para jugador alcanza los 2 mil 999 pesos, mientras que la de manga larga sube a 3 mil 199 pesos. Por su parte, la versión para aficionado se ofrece en mil 999 pesos y 2 mil 299 en manga larga.

¿La comprarías?...