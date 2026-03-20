La Selección Mexicana ya tiene definida su lista para la Fecha FIFA de marzo, en la que enfrentará a Portugal y Bélgica.

El técnico Javier Aguirre eligió a 26 futbolistas, con una novedad que ha captado la atención de miles de aficionados: la inclusión por primera vez de Álvaro Fidalgo.

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El mediocampista del Real Betis recibió su primera convocatoria tras completar su proceso de naturalización, lo que le permite representar oficialmente al combinado nacional.

Luego de varios meses de espera, su llamado responde al buen nivel que ha mostrado en el futbol europeo, además de la necesidad de reforzar el mediocampo del Tri.

A través de redes sociales, Fidalgo compartió su emoción por este momento en su carrera profesional, con un mensaje donde dejó entrever su compromiso con el equipo mexicano.

¿Cómo fue el mensaje emotivo de Álvaro Fidalgo tras darse a conocer su llamado al Tri?

"Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera… Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana", escribió el mediocampista en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el Real Betis también reaccionó al anuncio con entusiasmo, al destacar el logro de su jugador.

"¡Nuestro querido @alvarofidalgo ha sido convocado por @miseleccionmx! ¡Enhorabuena, Maguito!", publicó el equipo en sus plataformas digitales.

México sostendrá estos compromisos como parte de su preparación hacia el Mundial de 2026. El primer duelo será en la Ciudad de México, en el remodelado Estadio Azteca, ante Portugal, mientras que el segundo se disputará en Chicago frente a Bélgica, en dos pruebas exigentes que permitirán evaluar el rendimiento del plantel.

La convocatoria de Fidalgo abre una nueva alternativa en el esquema de Aguirre, quien busca consolidar un equipo competitivo de cara al futuro del combinado nacional.