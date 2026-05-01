La enemistad entre Cuauhtémoc Blanco y Ricardo La Volpe es una de las más recordadas y polémicas del futbol mexicano.

Todo comenzó cuando el técnico argentino llegó a dirigir al América. Blanco, entonces una joven figura del equipo, chocó con el estilo disciplinado y estricto del técnico argentino, quien veía en el “Cuau” a un jugador talentoso pero indisciplinado, acostumbrado a ser la estrella, y no dudaba en confrontarlo públicamente.

La tensión explotó en un Clásico Nacional donde el América cayó 5-0 ante Chivas; La Volpe culpó directamente a Blanco por la derrota, lo que generó en gran parte un resentimiento profundo entre ambos.

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Esta rivalidad se intensificó con el paso de los años. Blanco se vengó en varias ocasiones anotándole goles a equipos dirigidos por La Volpe, celebrando de forma provocadora, como acostándose en el césped frente al técnico.

Cuando Ricardo La Volpe fue nombrado entrenador de la Selección Mexicana, la historia llegó a su punto más alto: a pesar de que Blanco era una de las figuras del futbol mexicano, el argentino decidió no convocarlo para la Copa Confederaciones 2005 ni para el Mundial de Alemania 2006.

Años después, la enemistad ha tenido momentos de menos tensión, pero nunca ha desaparecido por completo.

¿Qué fue lo que explicó el 'Cuau' sobre sus diferencias con el Bigotón?

Luego de estas diferencias, el propio Cuauhtémoc Blanco reveló cuales fueron los motivos por los que le agarró coraje al entrenador argentino.

"Cuando estábamos chavos, que íbamos empezando en el América, La Volpe era el ca... argentino, que se sienten los dioses, nos humillaba. A Raúl Rodrigo Lara le decía: 'Boludo, cuándo juegas pareces una estaca clavada', a mi me decía que yo no servía, que el mejor volante era Moses, a Villa le decía que estaba sordo, loco y nos ofendía", comenzó Blanco al agregar qque además el DT les pedía que escribieran 'La Volpe es Dios', esto durante una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

"Es muy buen entrenador, pero no tiene muy buen trato con los jugadores", reconoció el ex americanista sobre los orígenes de su animadversión sobre Ricardo. "Un día estábamos en el Auditorio del América y yo le dije: '¿Qué nos falta? humildad', y me dice: 'Ah, usted me habla de humildad, cuando es el hijo de pu... que me quiere correr'".

El Cuau recordó un episodio donde militando ambos en América, las Águilas perdieron ante Chivas y el Bigotón le reclamó por la derrota, sin llamar la atención a Luis García, quien fue expulsado en ese partido.

"Y sí me agarró encabro.... y le dije: ' ¿Por qué chin... no le dice a Luis García, este pen... se hizo expulsar, a él no le dices nada por que es tu cuate, pero este ca... tuvo la culpa porque se hizo expulsar' y al otro día que lo corren, dije: 'Diosito, gracias'", detalló al explicar que los consentidos de La Volpe en ese momento eran el propio Luis García, Joaquín del Olmo y Raúl Gutiérrez.

De ahí, comenzó una gran enemistad que a la postre provocó que el ex azulcrema no fuera convocado para el Mundial de Alemania 2006.