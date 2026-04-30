Recientemente, la Selección Mexicana Femenil firmó su participación en el Premundial de Estados Unidos de este año, luego de un estupendo camino en el clasificatorio de la Concacaf W y para su preparación enfrentarán a Australia en una serie de dos juegos.

Por medio de un comunicado en redes, el Tri anunció su gira por aquel país donde enfrentará a las Matildas con el fin de seguir sumando minutos ante potencias mundiales y así buscar el boleto al Mundial de 2027 con buen ritmo.

Pedro López y sus dirigidas jugarán el primero de los partidos el sábado 6 de junio en el McDonald Jones Stadium, Newcastle. El segundo juego es el martes 9 de junio en el CommBank Stadium en Sídney, en ambos escenarios se espera haya una gran respuesta por parte de la afición australiana.

"Estamos emocionadas de jugar dos partidos frente a México este mes de junio", señaló Heather Garriock, directora ejecutiva de futbol de Football Australia.

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🇲🇽 ¡La Femenil ✈️viaja hasta Australia! 🇦🇺



✨Un nuevo reto, un escenario emocionante y un equipo listo para dejarlo todo.🔥



Dos partidos que son parte del camino…💭

🫀Dos partidos que son preparación, crecimiento y un sueño.



¡Junio, llega YAAAA! 😍🦘#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/N3zuWtTJLp — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) May 1, 2026

La directiva también reconoció la importancia de estos duelos para continuar creando la conexión con su afición, y claro para atraer a las futuras generaciones al futbol femenil.

"Los aficionados de todo Nueva Gales del Sur demuestran constantemente un apoyo increíble a las CommBank Matildas, y no tenemos ninguna duda de que estos dos partidos reforzarán esa conexión y seguirán inspirando a la próxima generación de jugadoras y seguidores".

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De igual manera, sabe que la Selección Mexicana será un buen rival para conocer sus parámetros y poder pulir detalles en las diversas áreas que deban de hacerlo.

"Nosotras anticipamos que México traerá un estilo de juego único y serán un gran examen para nuestro equipo, lo que supondrá un paso importante en nuestra preparación de cara a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027."

Esta será la primera gira internacional del equipo femenil, objetivo que han buscado cumplir y hoy ya lo hicieron realidad.