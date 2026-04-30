Cade vez son menos los días para llegar a la inauguración del Mundial 2026, por ello, los temas de conversación cada vez son mayores con respecto a lo que se viene para el Tricolor y el certamen de la FIFA.

Sin embargo, otro de los temas que también se ha tocado en estos últimos días es cómo repercutirá este torneo en el desarrolo de la Liguilla del certamen local... Sí, el de la Liga MX, sobre todo porque algunos equipos no contarán con varios jugadores que acudirán al llamado de Javier Aguirre.

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En el caso de Chivas, la afición se prendió en las redes sociales luego de que el portero Raúl Rangel afirmara que la Selección Mexicana se encuentra por encima de cualquier club.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y provocaron una reacción entre seguidores rojiblancos, quienes cuestionaron su compromiso con la institución.

Antes de integrarse a la concentración del Tricolor, el guardameta explicó que representar al país debe ser siempre la prioridad, incluso si eso implica ausentarse de compromisos importantes con su equipo.

¿Qué fue lo que dijo el portero 'Tala' Rangel?

“Es una decisión que se tomó desde el inicio de torneo, creo que ya se pensaba que iba a ser algo difícil para los clubes que entraban a Liguilla, sin embargo, al final de cuentas es por el bien de la Selección, que está por encima de cualquier club”, dijo.

LA SELECCIÓN ESTÁ POR ENCIMA DE CUALQUIER CLUB🇲🇽🫡



Aunque desearía jugar la liguilla con Chivas, el “Tala” Rangel entiende que la decisión de los clubes y ma FM es por el bien de la Selección Nacional pic.twitter.com/w4P26u2afS — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) April 29, 2026

Sin embargo, la postura del arquero desató molestia entre la afición. En redes sociales surgieron comentarios que reflejan el descontento: “Chivas es muchísimo más grande que toda tu pu... carrera pen..., lárgate a tu Mundial y no regreses, pin... mercenario”.

Otros mensajes apuntaron a una supuesta falta de identidad con el club: “No necesitamos jugadores así en el club, si hemos pasado una enorme sequía de títulos es porque siempre han priorizado los ‘sueños’ personales”.

“La afición tiene que entender que son humanos y obviamente buscarán su beneficio propio. Es cierto que le debe de dar un respeto al club que perteneces, pero representar a tu país en un pu... mundial es el máximo pico de tu carrera, primero es la nación”, señaló otro usuario.