Javier Aguirre ya presentó una lista con los 12 futbolistas de la Liga MX convocados al Mundial 2026, pero aún hay 14 lugares disponibles que, en teoría, estarían destinados para los jugadores mexicanos que radican en el extranjero.

Dentro de estos casos también se toman en cuenta a los jugadores que están en camino a recuperarse de una lesión, como es el caso de Julián Araujo. El lateral derecho que pertenece al Bournemouth de la Premier League, presentó una lesión muscular que lo dejó fuera de actividad desde el mes de marzo.

En el cuadro inglés, el mexicano no sumaba minutos, por lo que se fue prestado al Celtic de Glasgow en la Liga de Escocia. En ese club, el lateral tricolor despuntó y alcanzó un gran nivel que lo tenía en el radar de Aguirre para la Copa del Mundo, pero la lesión arruinó una parte de sus planes.

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Así le fue a los mexicanos en competencias europeas / Foto: AFP

¿Julián Araujo llega al Mundial?

El jugador mexicano habría optado por llegar al Centro de Alto Rendimiento para llevar a cabo su recuperación de cara a la Copa del Mundo.

De acuerdo con ESPN, el ex del Barcelona habría tomado esta decisión para estar muy cerca de Aguirre y así intentar llenarle el ojo para estar en la lista definitiva para la justa mundialista de este verano.