La posible salida de Israel Reyes al futbol europeo ha tomado mucha fuerza esta semana tras confirmarse su presencia en Italia en días clave para su carrera.

El defensor del América y de la Selección Mexicana se encuentra en Roma, justo antes de integrarse a la concentración con el Tricolor de Javier Aguirre, lo que ha provocado que los rumores crezcan sobre su posible salida al balompié del Viejo Continente.

El zaguero azulcrema ha sido uno de los elementos más constantes del equipo dirigido por André Jardine durante el Clausura 2026.

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A pesar de un torneo irregular para el club, Reyes destacó con regularidad, al sumar participación en 15 de 17 partidos y sumar mil 350 minutos en el terreno de juego. Su aporte resultó clave para consolidar una de las defensivas más sólidas del campeonato.

Desde su llegada a Coapa en 2023, el defensor se volvió pieza fundamental en el esquema del América.

Su capacidad para desempeñarse como central, lateral e incluso medio de contención le permitió consolidarse como titular indiscutible y formar parte del histórico tricampeonato del club azulcrema.

Esa versatilidad también ha sido valorada por Javier Aguirre, quien lo contempla como un elemento importante rumbo al Mundial 2026.

¿Cuál es el equipo al que podría llegar Israel Reyes tras el Mundial?

En semanas recientes, el nombre de Reyes apareció vinculado con la AS Roma, aunque en un inicio todo se manejó como especulación. Sin embargo, su presencia en la capital italiana abrió un nuevo panorama.

De acuerdo con reportes de TUDN, el jugador se encuentra en la ciudad en medio de la recta final del torneo mexicano, lo que despertó dudas sobre el motivo de su viaje.

Aunque mantiene contrato con América hasta 2028, el escenario apunta a que su salida podría concretarse después del Mundial. Incluso se menciona que el futbolista analiza más de una oferta en Europa, con la posibilidad de trasladarse también a Países Bajos para escuchar otra propuesta.

Reyes reportará con el Tricolor el próximo 6 de mayo, por lo que no estará disponible para la Liguilla de la Liga MX. Su ausencia representa una baja sensible para el América en plena Fiesta Grande.