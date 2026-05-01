Con la lista emitida por la Selección Mexicana y la FMF donde se revelaron los nombres de los jugadores de Liga MX convocados para el Mundial, surgieron dudas sobre los futbolistas que Javier Aguirre dejó fuera.

Sin embargo, estas ausencias aún no son 100% definitivas, ya que, por alguna lesión de última hora, o por algún cambio repentino en el esquema del equipo, estos jugadores podrían ser llamados de última hora para participar en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Javier Aguirre y los equpos de la Liga MX que serían afectados por la convocatoria de la Selección Mexicana - Fotos: Imago7

Lee también Guillermo Ochoa alistaría su retiro del futbol tras disputar el Mundial 2026

¿Qué jugadores de Liga MX aún pueden ir al Mundial con México?

Los nombres que sobresalen de todos los demás, que fueron también los que quedaron fuera de manera sorpresiva, son: 'Charly' Rodríguez, Marcel Ruiz, Everardo López y Richard Ledezma.

En el caso del mediocampo, Charly, de Cruz Azul, estuvo los cuatro años previos haciendo el proceso con el Tri, y su descarte se debe a una baja de rendimiento cuando viste la camiseta Tricolor.

Charly Rodríguez Foto: Imago7

Marcel, por su parte, debido a una lesión en su rodilla derecha, Aguirre decisión no llevarlo por no estar al 100% físicamente con Toluca. Aunque con alguna lesión de última hora en el centro del campo del equipo nacional, cualquiera de los dos se podría subir al barco mundialista.

Marcel Ruiz se lamenta tras lesionarse en el partido entre Toluca y San Diego FC. FOTO: Imago7

Las otras dos bajas están en la defensa. Everardo López, también de Toluca, parecía que iría al Mundial como defensor central, al igual que Richy Ledezma, de Chivas, en la lateral derecha. Y salvo algún cambio de último momento, ambos estarían fuera de los planes del Vasco.