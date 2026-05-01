Los dirigentes del futbol iraní se disponen a reunirse pronto con la FIFA en Zúrich para hablar de sus partidos del Mundial en Estados Unidos en junio.

“Tenemos muchos asuntos que discutir”, dijo el viernes el máximo dirigente del fútbol iraní, Mehdi Taj, a su regreso a casa desde Canadá, donde no logró asistir al congreso anual de la FIFA celebrado el jueves en Vancouver.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, ha invitado a una delegación iraní a la sede del organismo con fecha límite del 20 de mayo, informó el viernes a The Associated Press una persona familiarizada con la propuesta. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad que sigue rodeando el asunto.

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Esa fecha en Zúrich es tres semanas antes de que el plantel de Irán debe llegar a Estados Unidos, alojándose en una base de entrenamiento en Tucson, Arizona, para sus tres partidos de la fase de grupos en Inglewood —próximo a Los Ángeles— y Seattle.

“Nuestra postura es que pronto tendremos una reunión con la FIFA”, declaró Taj a medios iraníes el viernes.

Selección de Irán, previo a un partido clasificatorio de la FIFA - Foto: AP

Partidos de Irán en el Mundial

Irán enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en su grupo, del 15 al 26 de junio. Los dos primeros encuentros serán en el estadio de la NFL de los Rams de Los Ángeles Y el tercero se disputará en el estadio de los Seahawks de Seattle.

Si Irán avanza como segundo de su grupo, el equipo podría enfrentar a Estados Unidos en la ronda de dieciseisavos de final en el estadio de los Cowboys de Dallas el 3 de julio.

La liga iraní de futbol se suspendió después de que comenzó la guerra y no está previsto que se reanude antes del Mundial. El plantel disputó dos partidos de preparación en marzo en una concentración en Antalya, Turquía, adonde podría regresar este mes para alistarse para el Mundial, que comienza el 11 de junio.