Elías Montiel es uno de los futbolistas mexicanos con más proyección a futuro de la Liga MX. Incluso, el mediocampista del Pachuca reveló en una entrevista que el presidente el Real Madrid, Florentino Pérez, le dijo que lo seguiría de cerca.

El encuentro ocurrió en la Final de la Copa Intercontinental 2024, cuando los Tuzos cayeron ante los merengues, pero Montiel brilló, al grado que cautivó la atención del equipo español.

Elías Montiel con Pachuca Foto: Imago7

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¿Qué dijo Elías Montiel sobre el interés del Real Madrid?

El jugador de 20 años de edad, contó e entrevista con Récord, que en diciembre de 2024, cuando Pachuca jugó ante el Madrid, conversó de manera breve pero ilusionante con Florentino Pérez.

Montiel fue reconocido como el tercer mejor jugador del torneo con el Balón de Bronce, y, cuando iba a recoger el premio, se dio la conversación.

“Recibo el premio, voy caminando, saludo a toda la gente y justo en ese momento Florentino me agarra la mano y me la aprieta fuerte, como que ya no me dejó avanzar. Me detengo y me dice que bien jugado, que le siga echando ganas y que me va a tener visto“, comentó.

Aunque su equipo perdió por 3-0, Elías aseguró que su encuentro con el presidente del Real Madrid lo dejó con "una sensación grata".

“Te quedas con esa sensación grata de que lo dijo alguien importante, es una persona que tiene mucho poder en el futbol“, aseveró el joven mediocampista.