Este jueves 30 de abril, se llevó a cabo la edición número 76 del Congreso de la FIFA, que tuvo sede en Vancouver. Esta significó la segunda vez que Canadá fue la sede de este evento, luego de Montreal 1976.

En el marco de su celebración, el máximo organismo del futbol a nivel mundial otorgó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) el Forward Awards, Edición Americas.

Dicho reconocimiento, destaca la excelencia en la infraestructura deportiva. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue encargado de darle la distinción al Comisionado de la FMF, Mikel Arriola.

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El premio al "Campo de Futbol Más Destacado" reconoce la construcción de la nueva cancha híbrida en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Dicha obra, forma parte del proyecto de remodelación de las instalaciones de la FMF, de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Mikel Arriola agradeció el reconocimiento y que la institución valore los trabajos realizados, rumbo al Mundial.

"El nuevo CAR no es solo un complejo deportivo, es el espacio donde forjaremos a las próximas generaciones de seleccionados nacionales. Contamos con tecnología de vanguardia que la FIFA reconoce hoy como de excelencia mundial", declaró.

Mikel Arriola presume beneficios de recibir el Mundial 2026 / Foto: Especial

Cabe resaltar que la modernización del CAR, para poder recibir a la Selección Mexicana de la mejor forma posible, "representó una inversión de 400 millones de pesos".

Además de la cancha híbrida "con la implementación de la máxima tecnología en el pasto", la renovación de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento incluyó la expansión de la superficie de construcción, que pasó de 8,500 metros cuadrados y 19,500.

De igual forma, se aumentó la capacidad de hospedaje y pasó de poder recibir a 104 jugadores a 156. Así como la creación de un gimnasio de "última generación" que permite albergar a tres selecciones al mismo tiempo.