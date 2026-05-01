A poco más de un mes para el arranque de la Copa del Mundo, lo que menos quieres como técnico dentro del equipo son lesiones. Y es cierto que para Javier Aguirre, los meses previos al Mundial no han sido los mejores en ese rubro.

Y ahora, este 1 de abril, César 'Cachorro' Montes no pudo terminar el duelo de la Jornada 28 de la Premier League Rusa con el Lokomotiv de Moscú ante el Dínamo, equipo de también mexicano Luis Chávez.

César Montes (#3) suma tres goles en esta Copa Oro. FOTO: IMAGO7

Lee también Elías Montiel asegura que el Real Madrid está interesado en él: "Florentino Pérez dijo que me va a tener visto"

¿Qué pasó con el Cachorro Montes?

Lo preocupante para Javier Aguirre y compañía pasó apenas en la primera mitad, al minuto 22, cuando César Montes tuvo que salir de cambio por una molestia muscular que le impidió poder correr con tranquilidad.

La salida del exjugador de Rayados de Montrrey le dio paso al ingreso de su compañero Gerzino Nyamsi.

Sin embargo, de acuerdo con los últimos reportes relizados al finalizar el juego, la dolencia del defensa mexicano no sería de gravedad, y estaría listo para el partido inaugural de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica.