La convocatoria de México para el Mundial podría deberle más que un poco a su vecino del norte.

El país ya ha tenido jugadores mexicoestadounidenses en planteles anteriores de la Copa del Mundo, pero hasta tres que nacieron y se formaron en Estados Unidos podrían ponerse la camiseta del Tri en 2026.

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¿Quiénes son los futbolistas nacidos en Estados Unidos que jugarán con el Tri en el Mundial?

“Sería un impacto tremendo para los mexicoestadounidenses que yo juegue en el Mundial”, dijo el mediocampista Brian Gutiérrez.

Gutiérrez nació en Berwyn, Illinois, y fue seleccionado para la lista del Mundial que se anunció esta semana.

Podría estar acompañado en el plantel mexicano por Obed Vargas, mediocampista de Anchorage, Alaska, y el lateral derecho Julián Araujo, originario de Lompoc, California.

El técnico Javier Aguirre dio a conocer esta semana una lista parcial para el Mundial integrada exclusivamente por jugadores de la Liga MX.

Vargas, que juega en el Atlético de Madrid, y Araujo, del Celtic de Glasgow, tendrán que esperar. Araujo ha estado entrenando en las instalaciones de México, aunque su lugar no está asegurado.

Gutiérrez disputó dos partidos con la Selección de Estados Unidos y Araujo uno antes de cambiar de federación.

También jugaron con las selecciones estadounidenses Sub23 y Sub20. El tridente se encontraba muy atrás en la lista de opciones de Estados Unidos.

Araujo debutó con México en 2021 y se convirtió en el tercer jugador en participar con las selecciones mayores de Estados Unidos y México, después de Martín Vásquez y Edgar Castillo. Vargas debutó en 2024 y Gutiérrez este enero pasado.

México nunca ha tenido a más de dos mexicoestadounidenses en un Mundial

Dos originarios de California, Isaac “Conejito” Brizuela y Miguel “Pocho” Ponce, representaron a México en el torneo de 2014 en Brasil.

Brizuela nació en San José, California, se mudó a México cuando tenía 2 años y ahora contempla el retiro tras jugar 16 años en la liga mexicana.

Ponce, nacido en Sacramento, California, también regresó a México cuando era niño después de que su madre fuera deportada. Ella había trabajado como empleada doméstica en Sacramento.

“No recuerdo bien porque yo era muy chico, pero mi mamá me contó sobre la deportación", relató Ponce, integrante de la Selección Mexicana que obtuvo la medalla de oro del futbol masculino en los Juegos Olímpicos de 2012. "Fue algo difícil para mí porque mi papá se tuvo que quedar en Estados Unidos y regresamos a México, aunque años después nos reunimos de nuevo”.

Cabe señalar que aunque Richard Ledezma no fue incluido, eso no significa que no pueda estar en la nómina de 26 futbolistas que Aguirre anunciará el 1 de junio, 11 días antes del debut del torneo ante Sudáfrica.

“Soy mexicano, siento la bandera, el país, y venir a Guadalajara fue increíble”, dijo Ledezma. “Es un honor, un sueño mío jugar el Mundial en el país donde nacieron mis padres”.

Como parte del plan de Andrés Lillini y de la Federación Mexicana, la presencia de jugadores mexicoestadounidenses podría aumentar en el futuro. En la última convocatoria de la selección Sub 16, fueron elegidos seis jugadores nacidos en Estados Unidos.

Y aunque Lillini se enfocó inicialmente en el vecino del norte, también ha ampliado el reclutamiento a hijos de padres mexicanos que viven en Europa. Dijo que ya ha contactado a 30 jugadores en el extranjero.

“Todas las federaciones en el mundo lo hacen, teníamos que hacerlo nosotros también”, sostuvo Lillini.

Algunos aficionados y analistas creen que la Selección Mexicana debería estar integrada solo por jugadores nacidos en México.