La Selección Mexicana afrontará la Fecha FIFA de marzo con una convocatoria de 26 jugadores definida por Javier Aguirre, de cara a los amistosos frente a Portugal y Bélgica.

Más allá de los nombres habituales, uno de los puntos que más llama la atención es la presencia de futbolistas naturalizados dentro del plantel.

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La inclusión de estos jugadores responde a la intención de reforzar distintas zonas del campo con talento probado en la Liga MX y en el extranjero.

¿Cuántos naturalizados hay en la lista del Tricolor para enfrentar a Portugal y Bélgica?

En total, México cuenta con tres jugadores naturalizados en esta lista:

Julián Quiñones, Germán Berterame y Álvaro Fidalgo, quien recibe su primera oportunidad con el combinado nacional.

Este último caso resulta especial, ya que el mediocampista, actualmente en el futbol español, se integra por primera vez al equipo tricolor tras completar su proceso de naturalización.

Quiñones y Berterame aportan variantes en ataque, mientras que Fidalgo ofrece claridad y control en el mediocampo, una zona clave en el esquema del entrenador.

La convocatoria también mantiene una base sólida de futbolistas mexicanos de nacimiento, con referentes como Guillermo Ochoa en la portería y Raúl Jiménez en la delantera. A ellos se suman elementos jóvenes que buscan consolidarse en el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

México se medirá ante Portugal en la Ciudad de México y posteriormente viajará a Chicago para enfrentar a Bélgica, en dos partidos que servirán como parámetro para evaluar el nivel del equipo ante rivales europeos de alto calibre. Aguirre aprovechará estos encuentros para observar el funcionamiento colectivo y el aporte individual de cada convocado.