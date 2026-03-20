La ausencia de Cristiano Ronaldo para el partido del 28 de marzo entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal, impacta más allá de lo futbolístico. También repercute en lo económico.

Pues ante esta triste noticia para los aficionados mexicanos, un aspecto que también fue en caída libre fueron los precios de los boletos para el duelo que reinaugurará el estadio Banorte.

En la reventa, las entradas rondaban los 10 mil 12 mil pesos mexicanos, ahora, con CR7 fuera de la operación, los costos bajaron de manera brusca.

Conoce cómo le ha ido a Cristiano Ronaldo contra oponentes mexicanos / FOTO: AP

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¿Cuánto cuestan ahora los boletos en reventa para México vs Portugal?

De acuerdo con diversas publicaciones en redes sociales, el costo que tenía ver al exjugador del Real Madrid en el Coloso de Santa Úrsula, pasó de llegar a los 10 mil, hasta los tres mil y hasta 2 mil pesos.

Incluso, en la página de venta Viagogo, estos boletos podían encontrarse en 1,770 pesos, lo que representa apenas el 300 por ciento de sobre costo, pero que ahora están lejos de los 6 mil pesos que llegaron a pedir en el sitio antes de la noticia de Ronaldo.

Cabe destacar que, en un inicio, los boletos más baratos para este compromiso tenían un valor de hasta 500 pesos, en la zona “Alto Lateral”. Mientras que los más caros llegaban hasta los nueve mil pesos, que son para un lugar denominado “Premium A Chairman Club”.