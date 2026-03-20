La noticia de que Cristiano Ronaldo, la máxima leyenda del futbol portugués, no vendrá a México para jugar en el estadio Azteca, tomó por sorpresa y decepcionó a cientos de fanáticos que esperaban poder verlo.

Y aunque muchas de las estrellas de la selección si estarán presentes, como Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, o Bruno Fernandes, los usuarios de internet no dejaron pasar la oportunidad de sacar a relucir los mejores memes y burlas que desencadenó la ausencia del cinco veces ganador del Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo. FOTO: @cristiano

Lee también Cuauhtémoc Blanco se suma a las Leyendas de México para enfrentar a Brasil

Paulinho, delantero del momento en la Liga MX con Toluca, tampoco figuró en la lista de convocados. Situación que también causó revuelo en las redes sociales.

Los mejores MEMES de Cristiano Ronaldo

Y ahora que hago con mis boletos de 10 mil pesos? pic.twitter.com/Fux0LJOiu2 — (fan) 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨 (@FanEmilio10) March 20, 2026

Jajajajaja lo revendedores 😂😂 pic.twitter.com/UtNg7tV0uI — Eduardo Monroy (@Carlosmonroy971) March 20, 2026

Ese wey pago un boleto en 20k por ver a cristiano!! pic.twitter.com/u2ADwzMlAH — Diego Iván 🇫🇮 (@dyrwsk) March 20, 2026

Pero vienen Joao Felix y Pedro neto pic.twitter.com/f7FmtIfnoy — Cerjio (@BroskiBr0) March 20, 2026

Jaja pobres de los que compraron por el bicho pic.twitter.com/5yDpyL08R2 — jorge (@pank099) March 20, 2026

Cristiano Ronaldo no viene a Mexico y hubo banda que vendio un riñon por un boleto pic.twitter.com/CKKOnsjUfc — Mike (@BigBrawl18) March 20, 2026

Los revendedores de boletos del México vs Portugal viendo que Cristiano Ronaldo no fue convocado JAJAJAJAJA a mamarlapic.twitter.com/oPjMk0VZX1 https://t.co/GdYrIv7T21 — Roberto Haz (@tudimebeto) March 20, 2026