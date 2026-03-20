La noticia de que Cristiano Ronaldo, la máxima leyenda del futbol portugués, no vendrá a México para jugar en el estadio Azteca, tomó por sorpresa y decepcionó a cientos de fanáticos que esperaban poder verlo.
Y aunque muchas de las estrellas de la selección si estarán presentes, como Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, o Bruno Fernandes, los usuarios de internet no dejaron pasar la oportunidad de sacar a relucir los mejores memes y burlas que desencadenó la ausencia del cinco veces ganador del Balón de Oro.
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Paulinho, delantero del momento en la Liga MX con Toluca, tampoco figuró en la lista de convocados. Situación que también causó revuelo en las redes sociales.