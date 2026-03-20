La noticia de que la máxima leyenda del futbol portugués, no vendrá a México para jugar en el estadio Azteca, tomó por sorpresa y decepcionó a cientos de fanáticos que esperaban poder verlo.

Y aunque muchas de las estrellas de la selección si estarán presentes, como Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, o Bruno Fernandes, los usuarios de internet no dejaron pasar la oportunidad de sacar a relucir los mejores memes y burlas que desencadenó la ausencia del cinco veces ganador del Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo. FOTO: @cristiano
Cristiano Ronaldo. FOTO: @cristiano

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Paulinho, delantero del momento en la Liga MX con Toluca, tampoco figuró en la lista de convocados. Situación que también causó revuelo en las redes sociales.

Los mejores MEMES de Cristiano Ronaldo

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