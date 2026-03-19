El próximo 19 de abril, el Estadio Banorte será escenario de un evento que promete emocionar a los aficionados del futbol: el enfrentamiento entre las leyendas de México y Brasil, como antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A un mes del esperado encuentro, las plantillas comienzan a tomar forma con la incorporación de figuras emblemáticas.

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Entre ellas destaca la confirmación de Cuauhtémoc Blanco, uno de los máximos ídolos en la historia del futbol mexicano, quien se suma al equipo nacional de leyendas.

De esta manera el "Cuau” se convierte en el décimo jugador confirmado para el conjunto tricolor, un número que coincide con el dorsal que lo distinguió durante su carrera profesional.

Su presencia añade un componente especial a un partido que busca rendir homenaje a generaciones de futbolistas que dejaron huella en la memoria futbolera del país.

Un espectáculo muy atractivo para los aficionados

El duelo entre México y Brasil Leyendas no solo representa un espectáculo deportivo, sino que también ha levantado una gran expectativa entre los seguidores del balompié, quienes tendrán la oportunidad de ver nuevamente en acción a figuras que marcaron época dentro y fuera de las canchas.

Además, este encuentro forma parte del ambiente previo al Mundial de 2026, en el que México será una de las sedes principales junto con Estados Unidos y Canadá.

Por ello, el partido adquiere un valor simbólico al reunir historia, nostalgia y pasión en un mismo escenario.

¿Cómo adquirir entradas para el duelo de leyendas?

Las entradas, disponibles a partir de 600 pesos, se pueden adquirir a través de la plataforma digital oficial (fanki.com.mx), donde varias zonas del estadio ya registran alta ocupación.

Se espera una gran asistencia para este choque de leyendas, que promete emociones, recuerdos y la oportunidad de revivir momentos inolvidables del futbol internacional en territorio mexicano.