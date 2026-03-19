La periodista mexicana Inés Sainz compartió recientemente una experiencia que marcó su trayectoria profesional.

Durante una charla con el conductor Jorge 'Burro' Van Rankin, la reportera reveló que fue víctima de acoso por parte de un jugador del AC Milan durante una entrevista en Italia.

De acuerdo con su relato, todo comenzó cuando solicitó al club italiano una entrevista con un futbolista brasileño.

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La petición fue aceptada, lo que la llevó a viajar a Europa para cumplir con su trabajo. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad profesional se transformó en un episodio incómodo.

Sainz explicó que la cita se programó en el hotel del jugador, algo que consideró habitual a la hora de realizar entrevistas a personalidades del deporte.

“Eso es común, entonces voy con mi camarógrafa y entramos. Nos dijeron que la entrevista iba a ser en la salita de su suite”, contó en la plática con el 'Burro', en la cual también contó la presencia de Mikel Aguirre, hijo del entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre.

La situación se tornó rara para la periodista cuando el representante del futbolista logró que la camarógrafa abandonara la habitación, dejándola sola con el jugador.

¿Cómo fue la reacción de Inés Sainz al sentirse acosada por el jugador del AC Milan?

Ese momento encendió las alertas de la periodista, quien percibió que algo estaba mal.

“Él se me empieza a acercar, a querer abrazar y besar. Terrible el momento, soy taekwondoín, así que le di una patada con todo”, relató Sainz, quien dejó claro que reaccionó para protegerse y lo golpeó en los genitales.

De acuerdo a su relato, de inmediato se dirigió a la puerta para tocarla y pedir que la abrieran y salirse del lugar. Sin embargo, confesó que para cuidar su carrera decidió no hacer pública esta situación donde fue agredida por el jugador.

"Por proteger mi carrera, también (...) lo pude haber hecho, si eres la que está haciendo problemas te puedo asegurar que me cierro la puertas en todos lados", explicó.

Además, la comunicadora señaló que decidió no revelar el nombre del futbolista, aunque subrayó que se trataba de una figura importante del club italiano.