El programa 'Línea de Cuatro' de Televisa se convirtió en escenario de una intensa confrontación verbal cuando David Faitelson expresó su indignación ante el festejo del entrenador de Pumas, Efraín Juárez, después del empate 2-2 contra Cruz Azul el fin de semana pasado.

El estratega universitario generó controversia al realizar un gesto explícito hacia la afición de La Máquina, señalando sus genitales y gritando frases subidas de tono que aludían a una supuesta valentía de su equipo, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Durante la discusión, Faitelson calificó la acción como inaceptable y contraria a los valores que debe representar un técnico, especialmente en un club como Pumas con tradición y principios en clara referencia a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sin embargo, su compañero Alejandro de la Rosa defendió la actitud de Juárez al argumentar que demostraba carácter, personalidad y actitud en un momento de alta presión.

¿Cómo fue la reacción de David Faitelson contra Alex de la Rosa?

La tensión subió de tono cuando Faitelson cuestionó directamente a de la Rosa con sarcasmo: "¿Eso te satisface a ti como macho? ¿Que diga que tiene muchos huevitos?".

Ante la insistencia de su colega en justificar el comportamiento, el conductor no contuvo su frustración y soltó: "déjate de ma..., no ma..., es impresentable. Vamos a defender lo que podamos defender".

Finalmente, visiblemente irritado por las risas de los presentes, agregó: "me sacan de quicio ustedes, la irresponsabilidad que tienen".

En la mesa también participaron Mauricio Ymay y Rafa Puente Jr., quienes presenciaron el intercambio sin intervenir de inmediato, pero sobre todo Miguel Herrera, quien tuvo una reacción entre susto y risa que se tornó bastante chusca luego de las palabras de Faitelson.