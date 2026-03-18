La afición de los “Diablos Rojos” de Toluca se encargó de que el mediocampista Marcel Ruiz estuviera presente en la Copa de Campeones de la Concacaf, después de que sufrió lesiones que lo alejaron de las canchas. En “El Infierno”, durante la vuelta de los Octavos de Final, los fanáticos desplegaron un tifo en el que se enuncia “Va por ti”.

Un homenaje con el que la afición escarlata mostró su cariño por el futbolista mexicano, durante el encuentro ante San Diego FC.

El sueño mundialista de Marcel Ruiz llegó a su fin, después de que los “Diablos Rojos” confirmaron que el mediocampista escarlata sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial de la rodilla derecha.

Durante la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, Marcel Ruiz abandonó la cancha tras ser derribado por un futbolista del San Diego FC. En evidente dolor, el mediocampista se llevó las manos a la rodilla y se retiró del campo para dar paso a la derrota (3-2) de Toluca.

Posteriormente, la directiva escarlata confirmó la gravedad de la lesión y explicó que su recuperación dependerá del tiempo de evolución que viva en futbolista, ya que se sometió a una intervención quirúrgica.

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