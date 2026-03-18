El Guadalajara ha vivido transición en su ataque tras la salida de Javier Hernández. Y es que la responsabilidad ofensiva ha recaído en Armando González, quien se ha consolidado como una de las figuras emergentes del futbol mexicano gracias a su capacidad goleadora.

El delantero de 22 años atraviesa un momento destacado en su carrera.

Luego de conquistar el título de goleo (compartido) en el Apertura 2025, la directiva rojiblanca decidió asegurar su continuidad con un contrato a largo plazo.

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Su rendimiento no solo validó la confianza del club, también lo colocó como una pieza clave en el esquema del equipo.

Durante el Clausura 2026, González ha mantenido su nivel competitivo. Suma ocho anotaciones en el torneo y un total de 20 goles si se cuentan los del torneo anterior, cifras que lo mantienen en la pelea por repetir como máximo romperredes.

Su desempeño también le ha abierto el camino a la Selección Mexicana, bajo la dirección de Javier Aguirre, con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras su crecimiento, la comparación con su antecesor surge de forma inevitable. En su última etapa con Guadalajara, Hernández percibía uno de los salarios más elevados del futbol nacional.

¿Cuánto ganaba Chicharito Hernández y cuánto gana la 'Hormiga' González?

Los reportes financieros reflejan un contraste entre ambos jugadores. Mientras el histórico atacante rondaba ingresos cercanos a 53 millones de pesos anuales, el actual goleador rojiblanco, incluso tras su renovación, alcanza aproximadamente 21 millones.

La diferencia asciende a 32 millones de pesos.

Más allá de los números, el presente de González ilusiona a la afición. Su contrato hasta 2029 y su cláusula de salida millonaria confirman la apuesta institucional. Mientras que CH14 permanece sin equipo desde su salida en diciembre de 2025, sin anunciar su siguiente paso profesional.