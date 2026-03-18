Argentina ya planea su actividad para este mes de marzo, a menos de 85 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026.

De inicio, la Albiceleste tenía programado para finales de este mes disputar la Finalissima ante la selección de España, pero luego de no llegar a un acuerdo tras los problemas en Medio Oriente y se determinara la cancelación del partido a disputarse en Qatar, sus planes han cambiado.

Cabe señalar que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, expresó su inconformidad por la cancelación de la Finalissima. El dirigente explicó que existió disposición para disputar el encuentro incluso fuera de Qatar, con Italia como opción, aunque no se alcanzó un acuerdo definitivo.

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"Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del futbol", señaló. También subrayó que la postura del organismo siempre apuntó a elegir una sede neutral para garantizar condiciones equitativas.

Ahora, el rival al que se enfrentará Messi y compañía será del continente americano, se trata de la selección de Guatemala, equipo para el que ya se definió día y sede del encuentro.

La 'Albiceleste' jugó por última vez el 14 de noviembre pasado, cuando se impuso a Angola por 2-0.

¿Cuándo y dónde se enfrentarán Argentina y Guatemala?

El partido amistoso entre ambas selecciones está programado para el próximo 31 de marzo se disputará en La Bombonera, de Boca Juniors, según informó este miércoles el seleccionado albiceleste.

"Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala", informó la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) en sus redes sociales.

La sede del encuentro fue confirmada por la cuenta oficial de la selección Argentina a través de la red social de X, con una foto del capital del equipo, Lionel Messi, sobre el estadio 'xeneize' y el siguiente mensaje: "Selección mayor, estadio confirmado".

A la fecha, el amistoso anunciado es el único partido que el seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 tiene confirmado antes del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que debutará frente a Argelia el 16 de junio.