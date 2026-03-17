Faltan menos de 90 días para que comience la Copa del Mundo de 2026, por lo que cada vez las expectativas crecen más.

El Mundial comenzará con el duelo entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca que se disputará el jueves 11 de junio.

Como en 2010, el Tricolor y los Bafana Bafana serán los encargados de jugar el primer partido de la justa mundialista.

En espera de conocer a las seis selecciones que estarán acompañando a las 42 que ya cuentan con su boleto, ya está casi todo listo para que arranque el torneo más importante de la FIFA.

El martes 31 de marzo será el día en el que se conocerá a los 48 invitados para Norteamérica 2026.

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Además, en los próximos días, también se dará a conocer la lista de los árbitros que estarán en la Copa del Mundo.

Próximamente, la FIFA compartirá el nombre de los silbantes que participarán en el Mundial.

En espera de que se haga oficial, César Ramos formará parte del listado y hará historia al dirigir su tercera justa mundialista tras Rusia 2018 y Qatar 2022.

Sin embargo, el experimentado árbitro mexicano prefiere no fantasear y esperar a que el máximo organismo del futbol publique la lista; aunque, admite que tiene la ilusión de ser uno de los elegidos.

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"Tenemos ilusión y fe, [pero] no sabemos qué vaya a ocurrir, no está la lista final aún. [Ser parte del Mundial] es un privilegio que muy poca gente puede tener", declaró.

En entrevista con David Faitelson, Culichi fue cuestionado sobre la posibilidad de dirigir la final del Mundial 2026.

"No puedes futurear ni en la vida misma. Para empezar, no ha salido la lista final, [pero] esperemos que se nos dé... hemos hecho todos los procesos, los seminarios y las pruebas para estar ahí, todo lo necesario", compartió.

No obstante, César Ramos aceptó que la decisión "no depende" de él, pero considera que ha hecho "el esfuerzo" para ser parte de la lista.

"Tenemos 10 años yendo a torneos internacionales, 13 años siendo Gafete FIFA... es muy sencillo, si tú realizas los protocolos que se requieren, vas a ser requerido; ojalá seamos considerados", añadió.

Además, antes de la final, es consciente de que "el primer partido es clave" y que llegar tan lejos es algo que "se construye".

"En el Mundial, hay que ir paso a paso. En Qatar, tuvimos la oportunidad de dirigir una semifinal, dirigimos cuatro partidos, fue algo soñado, pero el primero es el más importante; no puedes pensar en un segundo o un tercero", compartió en Faitelson Sin Censura de TUDN.