La Selección Mexicana continúa su prepración rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que está cada vez más cerca de arrancar.

En menos de 90 días, el balón comenzará a rodar en el estadio Azteca, durante la inauguración.

México y Sudáfrica serán los encargados de disputar el primer partido del próximo Mundial.

Como parte del Grupo A, el Tricolor y los Bafana Bafana se enfrentarán en el Coloso de Santa Úrsula, con el objetivo de comenzar la justa mundialista con el pie derecho.

Para el equipo de Javier Aguirre será una obligación quedarse con el triunfo, sobre todo, porque es uno de los tres anfitriones del torneo de selecciones más importante de la FIFA.

Por tal motivo, la Selección Mexicana tratará de llegar de la mejor manera a su primer juego en el que será su tercer Mundial como local.

En los primeros meses de este 2026, el Tri del Vasco ha obtenido mejores resultados que en el cierre del año pasado, por lo que la ilusión tricolor ha regresado de cara a que arranque la Copa del Mundo.

Sin embargo, las dos pruebas que tendrá México en la próxima Fecha FIFA serán más que importantes para demostrar que está listo para ofrecer una digna actuación en la justa mundialista.

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En los próximos días, Javier Aguirre estará midiendo fuerzas con dos selecciones europeas, como parte de su preparación.

Primero, se enfrentará a Portugal en el estadio Azteca el sábado 28 de marzo y, después, lo hará ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

Contra los dos paísesla Selección Mexicana tendrá que esforzarse al máximo para obtener buenos resultados, ya que, ambos, cuentan con grandes figuras del futbol a nivel mundial.

Por parte de los Diablos Rojos, hay todavía algunas incógnitas, en torno a varias de sus estrellas.

Tal es el caso de Thibaut Courtois (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Napoli) y Romelu Lukaku (Napoli), quienes por problemas de lesión podrían no estar disponible para Rudi García.

No obstante, el director técnico francés cuenta con nombres importantes para encarar el juego ante el Tricolor.

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¿Cuáles son las principales figuras de Bélgica, próximo rival de la Selección Mexicana?